Павел Буре: Подколзин – еще юниор, ему только предстоит сделать шаг вперед Игрок был выбран «Ванкувером» под 10-м номером на драфте НХЛ.

Легендарный нападающий «Ванкувера» Павел Буре прокомментировал последние события вокруг российского нападающего Василия Подколзина.

«Что самое сложное при адаптации в Ванкувере для русского парня? За эти два года, что есть в КХЛ, нужно получить опыт игры среди взрослых.

Все-таки Подколзин – еще юниор, ему только предстоит сделать шаг вперед, в большой хоккей. Ну и для жизни было бы неплохо знать английский язык», – заявил Буре пресс-службе НХЛ.

В завершившемся сезоне форвард дебютировал в КХЛ, проведя три матча за СКА. Кроме того, на его счету 5 (2+3) очков в 14 матчах регулярного чемпионата ВХЛ и 3 (2+1) очка в восьми матчах плей-офф за «СКА-Неву», а также 8 (6+2) очков в 12 матчах регулярного чемпионата МХЛ и 3 (2+1) очка в трех матчах плей-офф за «СКА-1946».