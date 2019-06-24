Ленер признан хоккеистом года в Швеции - Советский спорт
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24 июня 2019 10:23ХоккейСпирин Дмитрий

Ленер признан хоккеистом года в Швеции

Вратарь «Айлендерс» Робин Ленер признан игроком года в Швеции по версии издания Expressen.

Голкипер, справившийся с алкогольной зависимостью и ранее страдавший биполярным расстройством личности, в прошедшем сезоне одержал 25 побед в регулярном чемпионате НХЛ, отражая 93% бросков по своим воротам.

Ранее Ленер стал обладателем приза «Билл Мастертон Трофи», вручаемое игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

Ранее он стал обладателем «Билл Мастертон Трофи» — приза, вручаемого игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/hockey/news-3788053-pobedivshij-alkogolizm-lener-priznan-hokkeistom-goda-v-shvecii.html?utm_source=copypaste

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