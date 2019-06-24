Форвард «Северстали» Бодров продлил контракт с клубом - Советский спорт
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24 июня 2019 15:37ХоккейГичунцев Артур

Форвард «Северстали» Бодров продлил контракт с клубом

Ранее он выступал за «Сибирь».

Российский форвард Евгений Бодров подписал новое соглашение с «Северсталью». Об этом сообщает клубная пресс-служба. О других деталях сделки не уточняется.

В минувшем сезоне 30-летний нападающий отыграл в регулярном чемпионате 19 матчей, забросил одну шайбу и отдал два голевых паса при показателе полезности «-6» и 29 штрафных минутах.

Добавим, что «Северсталь» в минувшем сезоне не смогла выйти в плей-офф КХЛ.

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