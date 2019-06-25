«Филадельфия» обменяла Хартмана в «Даллас» - Советский спорт
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25 июня 2019 09:20ХоккейЛипкин Антон

«Филадельфия» обменяла Хартмана в «Даллас»

«Летчики» получили форварда Питлика.

«Филадельфия» и «Даллас» произвели обмен, в результате которого форвард Райан Хартман стал игроком «звезд», а нападающий Тайлер Питлик – «летчиков».

24-летний Хартман начинал прошлый сезон в «Нэшвилле», а в феврале перешел в «Филадельфию». В 83 матчах в регулярном чемпионате на его счету 26 (12+14) очков при показателе полезности «+1» и 74 минутах штрафа. Отметим, что срок контракта американца истекает 1 июля, после чего он станет ограниченно свободным агентом.

27-летний Питлик провел 47 матчей за «Даллас» в регулярном чемпионате и набрал 12 (8+4) очков при показателе полезности «–2» и шести минутах штрафа. Также он выходил на лед в шести играх плей-офф. Контракт американца с зарплатой в один миллион долларов действует до июня 2020 года.

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