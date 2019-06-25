«Каролина» выменяла двух шведов из «Чикаго» - Советский спорт
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25 июня 2019 09:30ХоккейЛипкин Антон

«Каролина» выменяла двух шведов из «Чикаго»

Форслинг и Форсберг стали игроками «ураганов».

«Каролина» и «Чикаго» произвели обмен, в результате которого голкипер Антон Форсберг и защитник Густав Форслинг стали игроками «ураганов», а защитник Кэлвин де Хаан и форвард Алекси Саарела – «черных ястребов».

23-летний швед Форслинг провел три сезона в системе «Чикаго», в последнем из них на его счету 9 (3+6) очков в 43 матчах в НХЛ. Еще один швед – 26-летний Форсберг – весь сезон играл в АХЛ – за «Рокфорд Айсхогс» и в 32 матчах помог команде одержать 15 побед. Он отразил 90,8 процента бросков, пропуская в среднем за игру 2,97 гола.

22-летний финн Саарела дебютировал в НХЛ в розыгрыше плей-офф весной этого года, сыграв в одном матче. Все остальное время он выступал за «Шарлотт Чекерс». В 69 матчах регулярного чемпионата у него 54 (30+24) очка, в 17 матчах плей-офф – 15 (7+8) очков.

Наконец, 28-летний канадец Де Хаан сыграл за «Каролину» в 74 матчах сезона и набрал 14 (1+13) очков, в 12 играх плей-офф он забросил одну шайбу.

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