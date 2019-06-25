Тодд Рирден: В этом сезоне Овечкин был лучшим в составе «Вашингтона»

- Мне было очень интересно наблюдать за Овечкиным и Бэкстремом, который также вел команду за собой. Год назад Овечкин стал обладателем приза Конна Смайта (самый ценный игрок в плей-офф). В этом он был лучшим в нашей команде. Такое нечасто увидишь. Ему уже 33 года, а он по-прежнему очень старается, играет правильно в конце сезона. Надо отдать ему должное. Он очень многое сделал, чтобы добиться большего в качестве лидера команды, - приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.
Напомним, что «Вашингтон» не смог защитить титул обладателя Кубка Стэнли, проиграв в первом раунде плей-офф «Каролине» со счетом 3-4. Овечкин в семи матчах серии набрал 9 (4+5) очков.
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