Сергей Зубов: Уилсон изменил мою игру и само понимание хоккея - Советский спорт
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26 июня 2019 11:53ХоккейЛипкин Антон

Сергей Зубов: Уилсон изменил мою игру и само понимание хоккея

Зубов избран в Зал славы в Торонто.

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов, включенный в Зал хоккейной славы в Торонто, рассказал о том, кто из игроков и тренеров в НХЛ оказал на него наибольшее влияние.

«Больше всех на том этапе (в «Рейнджерс») помог Кевин Лоу, мой тогдашний партнер по обороне, – приводит слова Зубова официальный сайт НХЛ. – В те годы он, пожалуй, повлиял на мою игру сильнее всех.

Ну а дальше это был уже тренерский штаб и руководство «Далласа»: Боб Гейни, Дуг Армстронг, Кен Хичкок, Рик Уилсон

Уилсон, пожалуй, проводил со мной больше всех времени и многому меня научил. Он изменил мою игру, да и само понимание хоккея – тоже».

Напомним, Зубов выступал в НХЛ с 1992 по 2009 годы за «Рейнджерс» (1992-1995), «Питтсбург» (1995-1996) и «Даллас» (1996-2009). В 1994 и 1999 годах он стал обладателем Кубка Стэнли.

В четырех сезонах российский защитник выбирался для участия в Матче всех звезд лиги.

Всего в НХЛ он провел 1068 матчей, в которых набрал 771 (152+619) очко при показателе полезности «+148» и 337 минутах штрафа.

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