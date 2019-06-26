Сергей Зубов: Уилсон изменил мою игру и само понимание хоккея

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов, включенный в Зал хоккейной славы в Торонто, рассказал о том, кто из игроков и тренеров в НХЛ оказал на него наибольшее влияние.
«Больше всех на том этапе (в «Рейнджерс») помог Кевин Лоу, мой тогдашний партнер по обороне, – приводит слова Зубова официальный сайт НХЛ. – В те годы он, пожалуй, повлиял на мою игру сильнее всех.
Ну а дальше это был уже тренерский штаб и руководство «Далласа»: Боб Гейни, Дуг Армстронг, Кен Хичкок, Рик Уилсон
Уилсон, пожалуй, проводил со мной больше всех времени и многому меня научил. Он изменил мою игру, да и само понимание хоккея – тоже».
Напомним, Зубов выступал в НХЛ с 1992 по 2009 годы за «Рейнджерс» (1992-1995), «Питтсбург» (1995-1996) и «Даллас» (1996-2009). В 1994 и 1999 годах он стал обладателем Кубка Стэнли.
В четырех сезонах российский защитник выбирался для участия в Матче всех звезд лиги.
Всего в НХЛ он провел 1068 матчей, в которых набрал 771 (152+619) очко при показателе полезности «+148» и 337 минутах штрафа.
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