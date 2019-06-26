Александр Овечкин: Орпик сыграл важнейшую роль в нашей первой победе в Кубке Стэнли - Советский спорт
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26 июня 2019 12:30ХоккейГичунцев Артур

Александр Овечкин: Орпик сыграл важнейшую роль в нашей первой победе в Кубке Стэнли

Американский защитник дважды выигрывал этот трофей – вместе и «Вашингтоном» и «Питтсбургом».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал решение своего партнера по команде – Брукса Орпика завершить карьеру.

«Он был настоящим лидером раздевалки и сыграл важнейшую роль в нашей первой победе в Кубке Стэнли. Нам будет не хватать его в раздевалке и на льду. Он был не только отменным лидером и игроком, но и прекрасным человеком.

Я очень счастлив, что у меня был шанс играть с ним, а у молодых ребят была возможность у него поучиться», – цитирует российского форварда официальный сайт НХЛ.

38-летний Орпик объявил о завершении карьеры накануне, 25 июня. До перехода в «Вашнгтон» он выступал с 2001 по 2014 год за «Питтсбург».

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