Никлас Бекстрем: Мы все учились у Брукса, он делал партнеров лучше Американский защитник дважды выигрывал Кубок Стэнли – вместе и «Вашингтоном» и «Питтсбургом».

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрем прокомментировал решение защитника «столичных» Брукса Орпика завершить карьеру.

«Брукс был одним из лучших лидеров, с которыми мне довелось играть в карьере. Сложно найти лучшего партнера и игрока, который бы работал усерднее и наслаждался игрой больше, чем Брукс.

Мы все учились у Брукса, он делал партнеров лучше каждый день», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

38-летний Орпик объявил о завершении карьеры накануне, 25 июня. До перехода в «Вашнгтон» он выступал с 2001 по 2014 год за «Питтсбург».