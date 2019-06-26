Никлас Бекстрем: Мы все учились у Брукса, он делал партнеров лучше

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрем прокомментировал решение защитника «столичных» Брукса Орпика завершить карьеру.
«Брукс был одним из лучших лидеров, с которыми мне довелось играть в карьере. Сложно найти лучшего партнера и игрока, который бы работал усерднее и наслаждался игрой больше, чем Брукс.
Мы все учились у Брукса, он делал партнеров лучше каждый день», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
38-летний Орпик объявил о завершении карьеры накануне, 25 июня. До перехода в «Вашнгтон» он выступал с 2001 по 2014 год за «Питтсбург».
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