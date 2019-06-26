Борис Михайлов: С изменениями разметки атак и бросков может стать больше С нового сезона линии ворот и круги вбрасываний будут сдвинуты в сторону короткого борта.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов рассказал о том, как скажется на игре изменение разметки линии ворот, которое будет принято со следующего сезона.

«Я бы не стал сразу ждать большого количества заброшенных шайб, – приводит ТАСС слова Михайлова. – Но количество атак и бросков вполне может стать больше».

Напомним, в новом сезоне линии ворот смещаются на 65 сантиметров в стороны короткого борта, а круги вбрасываний в конечных зонах – на 55 сантиметров в сторону борта за воротами. Кроме того, за каждыми воротами появится разметка в форме трапеции.

Изменения были опубликованы Федерацией хоккея России 22 июня.