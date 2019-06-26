СК опроверг информацию о том, что главным подозреваемым в убийстве жены Соколова стал ее младший сын Ранее 15-летний Арсений Соколов был допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого.

Представитель управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области опроверг информацию о том, что Арсений Соколов является главным подозреваемым в убийстве своей матери – Ирины, жены бывшего голкипера СКА и «Авангарда» Максима Соколова.

«Мы опровергаем данную информацию, – приводит «Р-Спорт» слова представителя пресс-службы ведомства. – По делу продолжается работа по сбору доказательств, допрашивается большой круг знакомых и родственников».

Напомним, 13 июня Ирина Соколова была убита в доме семьи в поселке Романовка. Старший сын Соколовых – 18-летний Максим, выступающий за «СКА-1946», был обнаружен раненым и доставлен в больницу.

15-летний Арсений был допрошен и 18 июня отпущен из изолятора временного содержания.