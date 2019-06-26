Дюшен может подписать контракт с «Монреалем»

Ожидается, что 1 июля форвард станет неограниченно свободным агентом.
«Слышал, что «Канадиенс» встретятся с Мэттом Дюшеном на этой неделе», – написал журналист Дэвид Паньотта в своем твиттере.
28-летний форвард был обменян в «Коламбус» из «Оттавы» по ходу прошедшего сезона. Всего Дюшен набрал 70 (31+39) очков в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 10 играх плей-офф он отметился 10 (5+5) очками.
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