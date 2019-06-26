Скотт вернулся из ЦСКА в «Брюнес»

Форвард ЦСКА Грег Скотт продолжит карьеру в «Брюнесе», сообщает официальный сайт шведского клуба. 31-летний канадец подписал с клубом трехлетний контракт.
Скотт уже выступал в «Брюнесе» с 2013 по 2016 годы. На его счету 152 матча в шведской SHL и 117 (51+66) очков при показателе полезности «+4» и 46 минутах штрафа.
Следующие три сезона Скотт провел в ЦСКА, с которым весной этого года стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ с учетом плей-офф он сыграл в 161 матче и набрал 64 (32+32) очка при показателе полезности «+33» и 87 минутах штрафа.
В 2017-2019 годах Скотт был ассистентом капитана ЦСКА.
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