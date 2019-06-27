«Каролина» выкупит контракт форварда Марло «Каролина» выкупит контракт нападающего Патрика Марло, сообщает в своем Twitter журналист ESPN Пьер Лебрюн.

«Харрикейнз» не смогли убедить Марло играть за них. Ожидается, что выкуп соглашения состоится в пятницу, что сделает Marleau неограниченно свободным агентом, - написал журналист.

Напомним, что в минувшую субботу «Мэйпл Лифс» обменяли Марло в «Каролину». При этом у «Харрикейнз» оставалось право выкупить последний год в контракте хоккеиста, чтобы у него была возможность найти работу поближе к Сан-Хосе, где живет его семья.