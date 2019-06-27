«Каролина» выкупит контракт форварда Марло

«Харрикейнз» не смогли убедить Марло играть за них. Ожидается, что выкуп соглашения состоится в пятницу, что сделает Marleau неограниченно свободным агентом, - написал журналист.
Напомним, что в минувшую субботу «Мэйпл Лифс» обменяли Марло в «Каролину». При этом у «Харрикейнз» оставалось право выкупить последний год в контракте хоккеиста, чтобы у него была возможность найти работу поближе к Сан-Хосе, где живет его семья.
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