Александр Овечкин: В «Динамо» работают люди, которые хотят вернуть клуб на вершину Овечкин остался на посту советника гендиректора «Динамо».

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о том, что продолжит занимать пост советника генерального директора «Динамо».

«Внимательно следил за ситуацией в «Динамо», все-таки это мой родной клуб, всегда сильно переживаю за него, – приводит слова 33-летнего Овечкина официальный сайт клуба. – Очень рад, что тут сейчас работают люди, которых я хорошо знаю, которые хотят вернуть клуб на вершину».

Напомним, в пятницу «Динамо» объявило о том, что Овечкин останется на посту советника генерального директора, которым после реорганизации стал Евгений Кровопусков.

С 2010 по 2017 годы Овечкин занимал пост советника президента «Динамо», а с прошлого года – советника генерального директора клуба.

В нынешнее межсезонье «Динамо» сменило юридическое лицо.