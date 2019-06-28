Гендиректор «Динамо» Евгений Кровопусков: Должность Овечкина не является формальной

Генеральный директор «Динамо» Евгений Кровопусков высказался о том, что его советником стал воспитанник клуба, обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» Александр Овечкин.
«Эта должность не является формальностью, как многие могут подумать, – приводит слова Кровопускова официальный сайт бело-голубых. – Саша, как истинный динамовец, всегда следит за выступлениями команды и участвует в жизни клуба.
Мы не обошли вниманием и состояние сегодняшних дел. Обсудили действующий состав и услышали интересную информацию о российских игроках, которые выступают в Северной Америке».
Напомним, в пятницу «Динамо» объявило о том, что 33-летний Овечкин останется на посту советника генерального директора, который он занял в прошлом году. Ранее на протяжении семи лет он был советником президента клуба.
В нынешнее межсезонье «Динамо» сменило юридическое лицо.
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