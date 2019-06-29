«Вегас» обменял Миллера в «Баффало»

Защитник Колин Миллер в результате обмена перешел из «Вегаса» в «Баффало», сообщает официальный сайт «клинков». В свою очередь «золотые рыцари» получили право выбора во втором раунде драфта 2021 года и в пятом раунде драфта 2022 года.
Миллер дебютировал в НХЛ в составе «Бостона» в сезоне-2015/2016. А в 2017 году в результате драфта расширения канадец перешел в «Вегас», с которым следующим летом дошел до финала Кубка Стэнли.
В завершившемся сезоне 26-летний Миллер провел 65 матчей регулярного чемпионата, в которых набрал 29 (3+26) очков при показателе полезности «0» и 44 минутах штрафа. В шести матчах плей-офф на его счету гол, две результативные передачи, шесть минут штрафа и показатель полезности «+1».
Добавим, что контракт Миллера со средней зарплатой 3,875 миллиона долларов рассчитан до 2022 года.
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