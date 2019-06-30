Малкин - Кесселу: Буду скучать

«Фил, буду скучать по тебе», — написал Малкин в своем Instagram.
Ранее стало известно, что нападающий «Питтсбурга» Фил Кессел продолжит карьеру в «Аризоне». В обмен на 31-летнего форварда и защитника Дэйна Биркса «Пингвинз» получили нападающего Алекса Гальченюка и защитника Пьера-Оливера Жозефа.
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