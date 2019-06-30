Малкин - Кесселу: Буду скучать - Советский спорт
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30 июня 2019 06:28Хоккей

Малкин - Кесселу: Буду скучать

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признался, что будет скучать по форварду Филу Кесселу.

«Фил, буду скучать по тебе», — написал Малкин в своем Instagram.

Ранее стало известно, что нападающий «Питтсбурга» Фил Кессел продолжит карьеру в «Аризоне». В обмен на 31-летнего форварда и защитника Дэйна Биркса «Пингвинз» получили нападающего Алекса Гальченюка и защитника Пьера-Оливера Жозефа.

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''Phil The Thrill'' will miss you🐧 #2stanleycupchampions #толстый

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