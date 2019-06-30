«Миннесота» планирует заключить контракт с Зукарелло

Репортаж с тренировки «Спартака»: они отрабатывают обнимашки На предсезонном турнире в Австрии близится к завершению второй выходной.

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезоне Многие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.

Как идти по такой сетке? Шараповой досталось на Уимблдоне В пятницу в Лондоне прошла жеребьевка третьего в сезоне турнира «Большого шлема». Своих соперников по первому раунду узнали 14 россиян, пробившихся в основу Уимблдона. «Советский спорт» изучил сетки чемпионата.

Кто в Европе быстрее всех вылетает в трубу? «Атлетико» вот-вот заплатит 126 миллионов евро за португальского вундеркинда Жоау Фелиша, «Барселона» готовит суперобмен с целью вернуть из «ПСЖ» Неймара, грандиозные трансферные задачи на лето поставил перед собой «Реал». А что там с балансом? Кто в плюсе, а кто в больших минусах?

Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года! Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.

Василий Павлов: Да, играю на Украине, никаких проблем нет Единственный российский легионер чемпионата Украины готовится к своему второму сезону в одесском «Черноморце».

Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэль Лучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.

«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не только Александра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.

ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья Первые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.

Зубов в зале славы, Суарес перегрелся, биатлонистов наказали. Главное за сутки Рассказываем о последних главных событиях в мире спорта, которые вы могли пропустить, но лучше не надо.

Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал Кудряшова Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.