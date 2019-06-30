«Миннесота» планирует заключить контракт с Зукарелло - Советский спорт
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30 июня 2019 13:41ХоккейСпирин Дмитрий

«Миннесота» планирует заключить контракт с Зукарелло

«Миннесота» интересуется норвежским форвардом «Далласа» Матсом Зукарелло.

Ожидается, что 1 июля 31-летний хоккеист станет неограниченно свободным агентом.

По информации издания, клуб готов предложить форварду долгосрочный контракт.

По ходу прошлого сезона Зукарелло перешел из «Рейнджерс» в «Даллас». В 48 матчах регулярного чемпионата он набрал 40 (12+28) очков. В 13 встречах плей-офф отметился 11 (4+7) баллами за результативность.

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