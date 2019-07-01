«Монреаль» обменял Шоу в «Чикаго» Канадец вернулся в клуб, в котором провел пять лет.

Форвард «Монреаля» Эндрю Шоу в результате обмена продолжит карьеру в «Чикаго», сообщает официальный сайт «канадцев».

За 27-летнего нападающего «черные ястребы» отдали три выбора на драфте: во втором и седьмом раундах в 2020 году и в третьем раунде в 2021 году. В свою очередь «Чикаго» также получил выбор в седьмом раунде драфта 2021 года.

Отметим, что Шоу вернулся в «Чикаго», за который выступал с 2011 по 2016 годы. В прошедшем сезоне канадец установил личный рекорд результативности, набрав 47 (19+28) очков в 63 матчах регулярного чемпионата. Всего на его счету 504 матча в НХЛ, 233 (111+122) очка, показатель полезности «+33» и 534 минуты штрафа.

Контракт игрока со средней зарплатой 3,9 миллиона долларов в год действует до 2022 года.