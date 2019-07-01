Алекс Гальченюк: Уверен, в «Питтсбурге» смогу адаптироваться на любом фланге - Советский спорт
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01 июля 2019 09:29ХоккейЛипкин Антон

Алекс Гальченюк: Уверен, в «Питтсбурге» смогу адаптироваться на любом фланге

«Аризона» обменяла Гальченюка в «Питтсбург» на Кессела.

Форвард Алекс Гальченюк рассказал, чего ждет от себя в новом клубе – «Питтсбурге».

«С нетерпением жду нового шага в своей жизни, – приводит слова 25-летнего американца официальный сайт лиги. – Думаю, готов к этому как физически, так и психологически. Все дело во времени. Чувствую, что сейчас самый правильный момент, чтобы прийти в «Питтсбург».

Посмотрите на состав команды. Там можно играть везде: справа или слева – не думаю, что в этом есть большая разница. Посмотрите на центральных нападающих: (Сидни) Кросби, (Евгений) Малкин – топ-центры во всей лиге. Я уверен, что смогу отлично адаптироваться на любом фланге».

Напомним, «Питтсбург» получил Гальченюка из «Аризоны» в обмен на форварда Фила Кессела.

В завершившемся сезоне Гальченюк набрал 41 (19+22) очко в 72 матчах регулярного чемпионата. До этого он провел шесть сезонов в составе «Монреаля».

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