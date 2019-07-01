Блум, выступавший четыре года в КХЛ, перешел в «Фэрьестад» Американец играл за «Адмирал», «Сочи» и «Динамо» (Минск).

Защитник Джонатон Блум продолжит карьеру в «Фэрьестаде», сообщает официальный сайт клуба из Карлстада. 30-летний американец подписал со шведами контракт на два года.

С 2015 года Блум выступал в КХЛ: до декабря 2017 года он играл в «Адмирале», концовку позапрошлого сезона провел в «Сочи», а предыдущий год – в минском «Динамо». Всего в 193 матчах в лиге на его счету 89 (15+74) очков при показателе полезности «–13» и 106 минутах штрафа. В сезоне-2015/2016 Блум принимал участие в Матче звезд КХЛ.

Ранее он выступал в Северной Америке в системе «Нэшвилла» (2009-2013) и «Миннесоты» (2013-2015).

В феврале 2018 года в составе сборной США он принял участие в Олимпийских играх в Пхенчхане.