«Барыс» объявил о расторжении контракта с Граховиной - Советский спорт
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01 июля 2019 14:03ХоккейЛипкин Антон

«Барыс» объявил о расторжении контракта с Граховиной

Чех провел один сезон в клубе из Нур-Султана.

«Барыс» расторг контракт с голкипером Домиником Граховиной, сообщает официальный сайт клуба.

24-летний чех провел один сезон в «Барысе» после перехода из «Таппары». В регулярном чемпионате КХЛ Граховина сыграл в 22 матчах, в которых одержал семь побед (одну из них – «на ноль»), отразил 91,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2,61 гола за игру.

В плей-офф у голкипера одна победа в четырех матчах, 88,9 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 3,50 гола за игру.

Отметим, что в Финляндии Граховина дважды становился с «Таппарой» чемпионом местной SM-Liiga (2016, 2017).

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