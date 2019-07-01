«Нью-Джерси» подписал однолетний контракт с Симмондсом - Советский спорт
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01 июля 2019 21:58Хоккей

«Нью-Джерси» подписал однолетний контракт с Симмондсом

«Нью-Джерси» подписал контракт с нападающим Уэйном Симмондсом.

Как сообщает пресс-служба «Девилз», соглашение с форвардом рассчитано на один год, а зарплата игрока составит пять миллионов долларов.

Добавим, что в завершившемся регулярном чемпионате 30-летний Симмондс набрал 30 (17+13) очков в 79 матчах за «Филадельфию» и «Нэшвилл».

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