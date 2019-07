«Нью-Джерси» подписал однолетний контракт с Симмондсом

Как сообщает пресс-служба «Девилз», соглашение с форвардом рассчитано на один год, а зарплата игрока составит пять миллионов долларов.

Добавим, что в завершившемся регулярном чемпионате 30-летний Симмондс набрал 30 (17+13) очков в 79 матчах за «Филадельфию» и «Нэшвилл».

#NJDevils news:



The club has agreed to terms with right wing Wayne Simmonds on a one-year contract worth $5,000,000. pic.twitter.com/6HrpsM99Xt