«Даллас» заключил трехлетнее соглашение с Павелски - Советский спорт
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01 июля 2019 22:06Хоккей

«Даллас» заключил трехлетнее соглашение с Павелски

«Даллас» объявил о подписании контракта с нападающий Джо Павелски.

Как сообщает пресс-служба «Старз», соглашение подписано сроком на три года, а стоимость контракта 34-летнего форварда составляет 21 миллион долларов.

Добавим, что Павелски провел в «Шаркс» 13 лет и покинул команду в статусе свободного агента. В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Павелски записал на свой счет 64 очка (38+26) в 75 матчах. Всего на счету форварда 761 очко (355+406) в 963 матчах НХЛ.

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