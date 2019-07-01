«Даллас» заключил трехлетнее соглашение с Павелски

Как сообщает пресс-служба «Старз», соглашение подписано сроком на три года, а стоимость контракта 34-летнего форварда составляет 21 миллион долларов.
Добавим, что Павелски провел в «Шаркс» 13 лет и покинул команду в статусе свободного агента. В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Павелски записал на свой счет 64 очка (38+26) в 75 матчах. Всего на счету форварда 761 очко (355+406) в 963 матчах НХЛ.
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