Дюшен подписал семилетний контракт с «Нэшвиллом» - Советский спорт
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01 июля 2019 22:11Хоккей

Дюшен подписал семилетний контракт с «Нэшвиллом»

Форвард Мэтт Дюшен стал игроком «Нэшвилла».

Как сообщает пресс-служба «Предаторз», соглашение подписано сроком на семь лет, а стоимость контракта составила 56 миллионов долларов.

Добавим, что 28-летний форвард был обменян в «Коламбус» из «Оттавы» по ходу прошедшего сезона. Всего Дюшен набрал 70 (31+39) очков в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 10 играх плей-офф он отметился 10 (5+5) очками.

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