Бобровский попрощался с болельщиками «Коламбуса» - Советский спорт
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01 июля 2019 23:48Хоккей

Бобровский попрощался с болельщиками «Коламбуса»

Российский голкипер Сергей Бобровский попрощался с болельщиками «Коламбуса».

«Дорогие фанаты «Коламбуса». Это было интересное путешествие. Мы сделали много хороших вещей и я желаю «Блю Джекетс» дальнейшего развития и успехов. Да мы не добились главного, но мы стали сильной боеспособной командой.

Я принял решение двигаться дальше. Каждый из нас пишет свою историю и сегодня это мое решение. От всего сердца я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку и любовь за все время моего пребывания в «Коламбусе».

Я хочу поблагодарить город Коламбус за радушный прием. Я хочу поблагодарить своих партеров по команде. Без вас я ничего бы не добился. Для меня было большим удовольствием выходить на игры и бороться за победы плечом к плечу с вами.

Хочу поблагодарить весь клуб «Блю Джекетс», тренерский штаб и весь обслуживающий персонал. «Коламбус» навсегда останется жить в моем сердце», - написал Бобровский в своем Instagram.

Напомним, что в понедельник, 1 июля, Бобровский на правах неограниченно свободного агента подписал семилетний контракт с «Флоридой».

Добавим, что Бобровский выступал за «Коламбус» последние семь. В завершившемся сезоне голкипер провел 62 встречи за «Блю Джекетс» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых одержал 37 побед.

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Dear CBJ fans I have decided to move on. It was very fun road. We have done lots of good things for my time in CBJ and wish this team and city nothing but the Best! Yes we didn’t reach our goal but we became a really good competitive team. I decided to move on. I write my own story and today that’s my decision. I want to thank fans from the bottom of my heart for all support and excitement during my 7 years in CBJ. I want to thank city of Columbus. This city has been treating me and my family very well, no matter what. I want to say thank to my teammates. I wouldn’t achieve anything without you guys. It’s been a pleasure to work and compete with you shoulder to shoulder. I want to say thank you to entire Blue Jackets organization, all coaches I worked with and everyone from the stuff. Columbus will stay in my heart forever. Дорогие фанаты CBJ. Я принял решение двигаться дальше. Это было интересное путешествие. Мы сделали много хороших вещей и я желаю Коламбусу дальнейшего развития и успехов. Да мы не добились главного, но мы стали сильной боеспособной командой. Я принял решение двигаться дальше. Каждый из нас пишет свою историю и сегодня это мое решение. От всего сердца я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку и любовь за все время моего пребывания в CBJ. Я хочу поблагодарить город Коламбус за радушный приём. Я хочу поблагодарить своих партеров по команде. Без вас я ничего бы не добился. Для меня было большим удовольствием выходить на игры и бороться за победы плечом к плечу с вами. Хочу поблагодарить весь клуб Blue jackets, тренерский штаб и весь обслуживающий персонал. Коламбус навсегда останется жить в моем сердце.

Публикация от Sergei Bobrovsky (@sergeibobrovsky)

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