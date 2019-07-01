Бобровский попрощался с болельщиками «Коламбуса»

«Дорогие фанаты «Коламбуса». Это было интересное путешествие. Мы сделали много хороших вещей и я желаю «Блю Джекетс» дальнейшего развития и успехов. Да мы не добились главного, но мы стали сильной боеспособной командой.
Я принял решение двигаться дальше. Каждый из нас пишет свою историю и сегодня это мое решение. От всего сердца я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку и любовь за все время моего пребывания в «Коламбусе».
Я хочу поблагодарить город Коламбус за радушный прием. Я хочу поблагодарить своих партеров по команде. Без вас я ничего бы не добился. Для меня было большим удовольствием выходить на игры и бороться за победы плечом к плечу с вами.
Хочу поблагодарить весь клуб «Блю Джекетс», тренерский штаб и весь обслуживающий персонал. «Коламбус» навсегда останется жить в моем сердце», - написал Бобровский в своем Instagram.
Напомним, что в понедельник, 1 июля, Бобровский на правах неограниченно свободного агента подписал семилетний контракт с «Флоридой».
Добавим, что Бобровский выступал за «Коламбус» последние семь. В завершившемся сезоне голкипер провел 62 встречи за «Блю Джекетс» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых одержал 37 побед.
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