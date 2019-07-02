Генменеджер «Нэшвилла»: Любовь Дюшена к кантри-музыке делает наше партнерство идеальным

- В этом межсезонье нашей целью было усилить атаку, и подписание Мэтта Дюшена дает нам динамичного снайпера и умеющего вести игру центрфорварда. Мы рады, что такой мастеровитый и техничный игрок усилит наши первые два звена, а его семья ближайшие семь лет проведет в Смэшвилле. Любовь Мэтта к кантри-музыке и страсть к Нэшвиллу делают это партнерство идеальным, - приводит слова Пойл официальный сайт НХЛ.
Ранее стало известно, что «Предаторз» подписали с Дюшеном семилетнее соглашение на 56 миллионов долларов.
Добавим, что в минувшем сезоне 28-летний форвард в составе «Коламбуса» и «Оттавы» набрал 70 (31+39) очков в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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