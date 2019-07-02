«Флорида» подписала четырехлетний контракт с нападающим Коннолли

Как сообщает пресс-служба «Пантерз», контракт рассчитан на четыре года, за которые канадский нападающий заработает 13 миллионов долларов.
Добавим, что в прошлом сезоне Коннолли провел 81 встречу за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ и записал на свой счет 26 (22+24) очков.
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