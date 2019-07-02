«Флорида» подписала четырехлетний контракт с нападающим Коннолли - Советский спорт
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02 июля 2019 01:13Хоккей

«Флорида» подписала четырехлетний контракт с нападающим Коннолли

«Флорида» подписала соглашение с 27-летним форвардом Бреттом Коннолли.

Как сообщает пресс-служба «Пантерз», контракт рассчитан на четыре года, за которые канадский нападающий заработает 13 миллионов долларов.

Добавим, что в прошлом сезоне Коннолли провел 81 встречу за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ и записал на свой счет 26 (22+24) очков.

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