«Флорида» подписала четырехлетний контракт с нападающим Коннолли «Флорида» подписала соглашение с 27-летним форвардом Бреттом Коннолли.

Как сообщает пресс-служба «Пантерз», контракт рассчитан на четыре года, за которые канадский нападающий заработает 13 миллионов долларов.

Добавим, что в прошлом сезоне Коннолли провел 81 встречу за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ и записал на свой счет 26 (22+24) очков.