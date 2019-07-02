Воронин продлил контракт с «Адмиралом»

Форвард «Адмирала» Кирилл Воронин продолжит карьеру в клубе, сообщает официальный сайт «моряков». 25-летний нападающий подписал новый контракт, рассчитанный на один год.
Предстоящий сезон станет пятым для Воронина в «Адмирале». В 165 матчах за команду на его счету 48 (19+29) очков при показателе полезности «+2». Также в КХЛ он провел 15 матчей за «Медвешчак» в сезоне-2016/2017.
Кроме того, «Адмирал» подписал однолетний контракт с 20-летним форвардом Иваном Лисиным. Воспитанник «Локомотива» в прошлом сезоне набрал 12 (6+6) очков в 20 матчах регулярного чемпионата ВХЛ за «Зауралье». В 2018 году вместе с «Локо» нападающий стал обладателем Кубка Харламова.
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