«Торонто» обменял Кадри в «Колорадо»

«Торонто» и «Колорадо» провели обмен с участием четырех игроков, сообщает официальный сайт «кленовых листьев».
В Денвер отправились форвард Назем Кадри и защитник Калле Росен, а в Канаду – защитник Тайсон Бэрри и форвард Александр Керфут.
28-летний Кадри выступал за «Торонто» с 2010 года. В завершившемся сезоне на его счету 44 (16+28) очка в 73 матчах. 25-летний швед Росен провел в системе клуба два года, однако за это время сыграл в НХЛ только в восьми матчах.
27-летний Бэрри играл за «Колорадо» восемь лет. В прошлом сезоне в 78 матчах он набрал 59 (14+45) очков при показателе полезности «–3» и 36 минутах штрафа. 24-летний Керфут провел два года в составе «лавин», во втором из них у него 42 (15+27) очка в 78 матчах.
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