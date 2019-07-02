Мозик сменил «Витязь» на «Фэрьестад»

Защитник Войтех Мозик, выступавший за «Витязь», продолжит карьеру в «Фэрьестаде», сообщает официальный сайт клуба из Карлстада. 26-летний чех подписал со шведами контракт до 2021 года.
Мозик провел в «Витязе» два сезона. За это время он сыграл в 116 матчах и набрал 55 (14+41) очков при показателе полезности «+8» и 115 минутах штрафа.
До этого воспитанник «Млады Болеслав» выступал в Чехии за «Пльзень», а в 2015-2017 годах играл в системе «Нью-Джерси». При этом в НХЛ на его счету лишь семь матчей.
В 2018 году в январе Мозик принимал участие в Матче звезд КХЛ, а в феврале сыграл за сборную Чехии на Олимпийских играх в Пхенчхане.
«Спартак» – загадка, «Краснодар» – в порядке: что показывает турнир в Австрии«Кубок Париматч Премьер» в Пеллау заканчивается: командам осталось провести по одному матчу. Это значит можно подводить первые итоги. Огненный Карпин, спокойный Черчесов и ироничный ГалицкийКак из ложи почетных гостей смотрелся матч «Краснодар» – «Ростов» (3:0). Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. Он скинул с трона Гашека! Хабибулин – тренер вратарей в лагере развития СКАВо вторник открывается летний лагерь развития СКА – вратарей в нем будет тренировать Николай Хабибулин. Спустя четыре года после официального завершения карьеры в НХЛ герой Олимпиады-2002 возвращается в большой хоккей. Неужели Недомански круче Михайлова? Мнение Владислава ДомрачеваСреди кандидатов в Зал славы в Торонто числился наша легенда Борис Михайлов. Но выбрали Вацлава Недомански. Это несправедливо! В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку»Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6. Тетя Эш – хулиганка. Знакомьтесь с новой первой ракеткой мираВыиграв титул на турнире в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти обеспечила себе звание первой ракетки мира. «Советский спорт» собрал 10 фактов о новой королеве женского тенниса. Переход Глушакова, триумф Нганноу и пропажа футболистки на озере: главное за выходные «Советский спорт» рассказывает о главном, что произошло в минувший уик-энд. Было много интересного, но, к сожалению, не обошлось без трагедии. Ничушкина выставили на драфт отказов. У «Далласа» лопнуло терпениеНоль шайб в минувшем сезоне не прошли бесследно. Я его обожал и ненавидел… Виталий Славин о Вацлаве НедоманскиШтрихи к портрету нового члена зала славы НХЛ форварда сборной ЧССР Вацлава Недомански. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Миронов на шоу Бузовой, а Капризов стал отцом – бурное возвращение хоккеистов из отпускаПоследние новости из популярных соцсетей. Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде. Игорь Гамула: Понсе в «Спартаке» будет трудноМенеджер-селекционер «Ростова», известный в прошлом тренер поделился впечатлениями от «Кубка Париматч Премьер». Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд. Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. Хачанов, Шарапова, Кузнецова: что ждать от наших на УимблдонеСегодня в Лондоне начинается третий в сезоне турнир «Большого шлема» - Уимблдон. В основном раунде - 14 россиян. Кто там из наших, и что нам от них ждать? «Коламбус» не хочет отпускать Панарина: ему готовы заплатить $96 миллионовВ год Артемий может зарабатывать 12 миллионов долларов. Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подрядРоссиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4. Владимир Быстров: Все беды «Спартака» в обороне от АйртонаВ выходной день Кубка Париматч Премьер в австрийском Пеллау прошел товарищеский матч с участием журналистов и блогеров. На запасном поле вовсю «зажигал» бронзовый призер Евро-2008, двукратный чемпион страны, а ныне один из тренеров юношеской сборной России, который поделился впечатлениями от турнира. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. «Рома» обманула рынок не только со «Спартаком». Игроки, за которых заплатили больше, чем нужно1 июля в большинстве ведущих европейских лиг открылось трансферное окно. Рассказываем об игроках, за которых их новые команды заплатили намного больше рыночной стоимости. Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу. Андрей Федьков: Рамзан Ахматыч дурака в команду не возьметИзвестный в прошлом нападающий, гол которого принес «Ахмату» историческую победу в Кубке России-2004, уверен, что в Грозном его земляк Денис Глушаков обязательно перезапустит карьеру. Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращенияМария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0. Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА. Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.