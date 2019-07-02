Мозик сменил «Витязь» на «Фэрьестад» - Советский спорт
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02 июля 2019 11:50ХоккейЛипкин Антон

Мозик сменил «Витязь» на «Фэрьестад»

Чех провел два года в КХЛ.

Защитник Войтех Мозик, выступавший за «Витязь», продолжит карьеру в «Фэрьестаде», сообщает официальный сайт клуба из Карлстада. 26-летний чех подписал со шведами контракт до 2021 года.

Мозик провел в «Витязе» два сезона. За это время он сыграл в 116 матчах и набрал 55 (14+41) очков при показателе полезности «+8» и 115 минутах штрафа.

До этого воспитанник «Млады Болеслав» выступал в Чехии за «Пльзень», а в 2015-2017 годах играл в системе «Нью-Джерси». При этом в НХЛ на его счету лишь семь матчей.

В 2018 году в январе Мозик принимал участие в Матче звезд КХЛ, а в феврале сыграл за сборную Чехии на Олимпийских играх в Пхенчхане.

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