Лу Ламорелло: Сорокин – один из факторов подписания Варламова Через год у «Айлендерс» могут быть два российских вратаря.

Генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло заявил, что одним из факторов подписания контракта с голкипером Семеном Варламовым стал возможный переезд через год в НХЛ вратаря ЦСКА Ильи Сорокина.

«Островитяне» выбрали Сорокина в третьем раунде драфта 2014 года под общим 78-м номером. В 2020 году у 23-летнего голкипера заканчивается срок действия контракта с ЦСКА.

«У вас есть молодой игрок, у которого остался один год контракта, – приводит слова Ламорелло официальный сайт клуба. – Возможно, в следующем году придется столкнуться с языковым барьером. А теперь у нас есть игрок на той же позиции, на которого он сможет равняться.

Они играли вместе в паре команд. Так что да, на мой взгляд, возможный приезд Сорокина можно считать одним из факторов подписания Варламова».

Отметим, что Варламов подписал с «Айлендерс» четырехлетний контракт с зарплатой в пять миллионов долларов в год. Примечательно, что у Варламова и Сорокина один агент – Пол Теофанос.