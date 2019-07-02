Павел Буре: В «Рейнджерс» Панарин станет одной из звезд спортивного шоу-бизнеса Ранее форвард выступал за «Коламбус».

Бывший нападающий «Ванкувера» Павел Буре высказался о переходе Артемия Панарина в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Могу сказать только хорошее и о штате Флорида, и о Нью-Йорке. Совершенно разные места для жизни. Там, где играют «Пантерз», всегда тепло, светит солнце. Ну а выступая за «Рейнджерс», ты попадаешь в Madison Square Garden. Это самый престижный дворец спорта в мире. Это счастье для любого артиста и музыканта – выступить там. А для «Рейнджерс» это домашняя арена, и Панарин станет одной из звезд спортивного шоу-бизнеса», – цитирует Буре официальный сайт НХЛ.

Добавим, что помимо «Коламбуса» Панарин выступал в НХЛ за «Чикаго».