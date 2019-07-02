Генменеджер «Флориды»: Мне кажется, у нас есть хорошие шансы попасть в плей-офф Генеральный менеджер «Флориды» Дэйл Тэллон считает, что у «Пантерз» хорошие шансы, чтобы в следующем сезоне попасть в плей-офф.

- Мне нравятся наши шансы. Мне кажется, у нас есть хорошие шансы попасть в плей-офф. Все начинается с тренерской скамейки и вратаря. Да и наша молодая оборона станет сильнее под началом Джоэла, - приводит слова Тэллона официальный сайт НХЛ.

Напомним, что 8 апреля главным тренером «Пантерз» был назначен Джоэль Кенневилль. В понедельник, 1 июля, «Флорида» заключила семилетний контракт с российским голкипером Сергеем Бобровским («Коламбус»), а также подписала четырехлетнее соглашение с нападающим Бреттом Коннолли (ранее играл в «Вашингтон») и трехлетние контракты с защитником Антоном Строльманом («Тампа-Бэй») и форвардом Ноэлом Аккари («Бостон»).

Добавим, что в прошлом сезоне «Флорида», набрав 86 очков, заняла десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.