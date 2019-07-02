Генменеджер «Флориды»: Мне кажется, у нас есть хорошие шансы попасть в плей-офф

- Мне нравятся наши шансы. Мне кажется, у нас есть хорошие шансы попасть в плей-офф. Все начинается с тренерской скамейки и вратаря. Да и наша молодая оборона станет сильнее под началом Джоэла, - приводит слова Тэллона официальный сайт НХЛ.
Напомним, что 8 апреля главным тренером «Пантерз» был назначен Джоэль Кенневилль. В понедельник, 1 июля, «Флорида» заключила семилетний контракт с российским голкипером Сергеем Бобровским («Коламбус»), а также подписала четырехлетнее соглашение с нападающим Бреттом Коннолли (ранее играл в «Вашингтон») и трехлетние контракты с защитником Антоном Строльманом («Тампа-Бэй») и форвардом Ноэлом Аккари («Бостон»).
Добавим, что в прошлом сезоне «Флорида», набрав 86 очков, заняла десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок. Павел Бучневич: Кузнецов в «Вашингтоне» всех русскому мату научил! ЭксклюзивНападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о том, как проводит отпуск, любви к футболу и автомобилю, по которому его сразу узнают на улицах родного Череповца. Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Панарин и Боб взорвали рынок. Топ-сделки первого дня трансферов в НХЛБобровский, Панарин, Варламов и Зайцев будут выступать за другие клубы. Тетя Эш – хулиганка. Знакомьтесь с новой первой ракеткой мираВыиграв титул на турнире в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти обеспечила себе звание первой ракетки мира. «Советский спорт» собрал 10 фактов о новой королеве женского тенниса. Адвокат: Кокорин и Мамаев едут в пионерлагерь строгого режимаФорвард «Зенита» Александр Кокорин и экс-полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев на этой неделе должны отправиться из «Бутырки» в колонию общего режима. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов обрисовал перспективы. Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде. Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники. Неужели Недомански круче Михайлова? Мнение Владислава ДомрачеваСреди кандидатов в Зал славы в Торонто числился наша легенда Борис Михайлов. Но выбрали Вацлава Недомански. Это несправедливо! Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Панарин перешел в «Рейнджерс». Теперь он зарабатывает больше ОвечкинаСериал под названием «Где продолжит карьеру Панарин» закончен. Он подписал рекордный контракт с «Рейнджерс». Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать. Миронов на шоу Бузовой, а Капризов стал отцом – бурное возвращение хоккеистов из отпускаПоследние новости из популярных соцсетей. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. «Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку. Евгений Ловчев: Нынешний Зе Луиш «Спартаку» не помощникОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев не считает уход из «Спартака» Зе Луиша потерей для клуба. Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. «Вместо стола – старая японская дверь». Экскурсия по шикарному дому ШараповойЗвезда тенниса россиянка Мария Шарапова показала свой американский дом в японском стиле. Он расположен на побережье Тихого океана в Лос-Анджелесе. Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА. Ничушкина выставили на драфт отказов. У «Далласа» лопнуло терпениеНоль шайб в минувшем сезоне не прошли бесследно. Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Игорь Гамула: Понсе в «Спартаке» будет трудноМенеджер-селекционер «Ростова», известный в прошлом тренер поделился впечатлениями от «Кубка Париматч Премьер». ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного. Я его обожал и ненавидел… Виталий Славин о Вацлаве НедоманскиШтрихи к портрету нового члена зала славы НХЛ форварда сборной ЧССР Вацлава Недомански.