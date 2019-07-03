Артемий Панарин: Я мечтал играть за «Рейнджерс» Российский нападающий Артемий Панарин прокомментировал подписание контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс».

- Я дома. Я мечтал играть за «Рейнджерс». Это команда «Оригинальной шестерки», мое сердце здесь.

Это было трудное решение, было много нюансов, связанных с деньгами, городами и переездом. Был момент, когда я просто сел на 10 минут и подумал об этом, и мое сердце подсказало мне, что Нью-Йорк будет лучшим местом для меня.

Я не могу дождаться первого матча. К сожалению, придется еще долго ждать страта сезона, - цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.

Напомним, что 1 июля, выйдя на рынок свободных агентов, Панарин подписал семилетний контракт с «Рейнджерс». Средняя зарплата игрока по нему составит 11,6 миллиона долларов.

Добавим, что нападающий будет играть за команду из Нью-Йорка под десятым номером.