Президент «Рейнджерс»: Я чувствовал, что Панарин стремился в Нью-Йорк

- В Панарине есть что-то особенное - в том, как он играет, в том, как он видит игру, в том, как он о ней думает. Наблюдая за его игрой в решающие моменты, видно, как ему это нравится. Он просто обожает играть. Уверен, что теперь, имея на руках семилетний контракт и переехав в Нью-Йорк, он сумеет получить удовольствие от всего, что этот город может предложить - а это невероятное количество захватывающих возможностей. Он сможет играть в постоянно наэлектризованной атмосфере. В наших прежних беседах он упоминал Madison Square Garden, и каково выступать на этой арене. Его манил большой город, его история, история «Гардена». Я чувствовал, что он стремился сюда и хотел стать частью всего этого, - приводит слова Дэвидсон официальный сайт НХЛ.
Напомним, выйдя на рынок свободных агентов, Панарин подписал контракт с «Рейнджерс». Соглашение рассчитано до 2026 года, средняя зарплата игрока по нему составит 11,6 миллиона долларов.
Добавим, что Дэвидсон был назначен президентом клуба «Рейнджерс» 17 мая 2019 года. До этого на протяжении семи последних сезонов он занимал пост президента по хоккейным операциям в «Коламбусе».
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