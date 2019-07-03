Новый главный тренер «Локомотива» Мактавиш прибыл в Ярославль

Канадец был назначен на должность 16 мая. До него команду тренировал заслуженный тренер России Дмитрий Квартальнов.
С новым тренером «Локомотив» подписал 2-летний контракт.
Крэйг Мактавиш известен как титулованный нападающий, завоевавший четыре Кубка Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Он отработал девять сезонов в НХЛ, в «Эдмонтоне» в качестве главного тренера.
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