Новый главный тренер «Локомотива» Мактавиш прибыл в Ярославль - Советский спорт
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03 июля 2019 18:21ХоккейБратищева Полина

Новый главный тренер «Локомотива» Мактавиш прибыл в Ярославль

Как сообщается на официальном сайте «Локомотива», бывший хоккеист и тренер НХЛ, известный как последний игрок НХЛ, игравший без шлема, Крэйг Мактавиш прибыл на место новой работы в Ярославль.

Канадец был назначен на должность 16 мая. До него команду тренировал заслуженный тренер России Дмитрий Квартальнов.

С новым тренером «Локомотив» подписал 2-летний контракт.

Крэйг Мактавиш известен как титулованный нападающий, завоевавший четыре Кубка Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Он отработал девять сезонов в НХЛ, в «Эдмонтоне» в качестве главного тренера.

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