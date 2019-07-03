Видео дня: Овечкин упал с серфа - Советский спорт
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03 июля 2019 22:26ХоккейКоноплев Александр

Видео дня: Овечкин упал с серфа

А Ковальчук над ним пошутил.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин опубликовал видео с отдыха.

Популярный хоккеист показал, как он дебютировал в серфинге. Ролик заканчивается падением спортсмена в воду.

«Для первого раза сойдет. Особенно в конце», – написал Овечкин.

«Хаха! Расслабился в конце)», – ответил ему в комментариях форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук.

Также свои комментарии оставили защитник «Детройта» Майк Грин и популярный юморист Максим Галкин.

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Для 1го раза сойдет)))😂особенно в конце))

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)

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