Видео дня: Овечкин упал с серфа

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин опубликовал видео с отдыха.
Популярный хоккеист показал, как он дебютировал в серфинге. Ролик заканчивается падением спортсмена в воду.
«Для первого раза сойдет. Особенно в конце», – написал Овечкин.
«Хаха! Расслабился в конце)», – ответил ему в комментариях форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук.
Также свои комментарии оставили защитник «Детройта» Майк Грин и популярный юморист Максим Галкин.
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