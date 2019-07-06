Саливан подписал четырехлетний контракт с «Питтсбургом» - Советский спорт
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06 июля 2019 08:07Хоккей

Саливан подписал четырехлетний контракт с «Питтсбургом»

Американский специалист Майк Саливан в пятницу на четыре года продлил контракт с «Питтсбургом».

Как сообщает пресс-служба «Пингвинз», соглашение с 51-летним тренером начнет действовать со следующего сезона и рассчитано до конца сезона-2023/24.

- Майк проделал отличную работу, четыре раза набрав с командой по 100 и более очков. Две подряд победы в Кубке Стэнли в эпоху потолка зарплат о многом говорят о нем как о тренере. Он показал впечатляющие инстинкты по управлению командой на льду и вне его, - прокомментировал подписание контракта с американцем генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд.

Напомним, что Саливан занял свой пост 12 декабря 2015 года, заменив Майка Джонстона. В первом же сезоне под его руководством «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли, а в следующем году повторил достижение. С 300 матчами и 174 победами Салливан занимает третье место в истории «Питтсбурга».

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» обменял нападающего Фила Кессела на форварда Алекса Гальченюка из «Аризоны». В обмен на 31-летнего Кессела, 23-летнего защитника Дэйна Биркса и условный выбор в четвертом раунде драфта 2021 года «Пингвинз» получили 25-летнего нападающего Гальченюка и 19-летнего защитника Пьера-Оливера Жозефа.

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