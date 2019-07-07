Никита Задоров: Не сошлись бы с Сакиком по условиям долгосрочного контракта - Советский спорт
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07 июля 2019 14:48ХоккейЛипкин Антон

Никита Задоров: Не сошлись бы с Сакиком по условиям долгосрочного контракта

Защитник подписал однолетний контракт с «лавинами».

Защитник «Колорадо» Никита Задоров объяснил, почему срок действия его нового контракта с клубом составляет всего один год.

«Потому что при обсуждении долгосрочного контракта мы бы не сошлись с (генеральным менеджером) Джо Сакиком по условиям, – приводит слова 24-летнего игрока обороны официальный сайт лиги. – Так что мы сразу поняли, что в данном направлении даже не стоит двигаться. По крайней мере, пока.

Я понимаю, что мне сейчас предстоит провести очень важный сезон в карьере. Надо сыграть лучше, чем в предыдущих. На данный момент это главная задача».

Напомним, Задоров провел четыре сезона в составе «Колорадо». В минувшем регулярном чемпионате на его счету 14 (7+7) очков при показателе полезности «+19» и 75 минутах штрафа. В 12 матчах плей-офф он набрал 24 минуты штрафа и добился показателя полезности «–5».

По новому контракту зарплата Задорова составит 3,2 миллиона долларов.

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