Минское «Динамо» планирует изменить размер площадки - Советский спорт
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08 июля 2019 12:27ХоккейБратищева Полина

Минское «Динамо» планирует изменить размер площадки

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков заявил, что в следующем сезоне размер хоккейной площадки может измениться.

Руководство клуба рассматривает возможность уменьшения домашней арены до «финского» размера - 60х28 метров.

Главный тренер команды Крэйг Вудкрофт отметил, что это пойдет на пользу команде, которая играет в «быстрый и агрессивный хоккей». «Для зрителей такой хоккей будет более зрелищным», - подчеркнул он.

Переход на североамериканский размер (60х26) невозможен по техническим причинам.

По итогам прошедшего сезона «Динамо» не удалось выйти в плей-офф. На посту главного тренера произошла замена. Крэйг Вудкрофт сменил Андрея Сидоренко.

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