Минское «Динамо» планирует изменить размер площадки

Руководство клуба рассматривает возможность уменьшения домашней арены до «финского» размера - 60х28 метров.
Главный тренер команды Крэйг Вудкрофт отметил, что это пойдет на пользу команде, которая играет в «быстрый и агрессивный хоккей». «Для зрителей такой хоккей будет более зрелищным», - подчеркнул он.
Переход на североамериканский размер (60х26) невозможен по техническим причинам.
По итогам прошедшего сезона «Динамо» не удалось выйти в плей-офф. На посту главного тренера произошла замена. Крэйг Вудкрофт сменил Андрея Сидоренко.
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