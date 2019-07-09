«Спартак» расторг контракт с Дыбленко - Советский спорт
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09 июля 2019 14:01ХоккейЛипкин Антон

«Спартак» расторг контракт с Дыбленко

Защитник провел один сезон в составе красно-белых после возвращения из-за океана.

«Спартак» объявил об уходе из команды защитника Ярослава Дыбленко, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 25-летним игроком обороны расторгнут по обоюдному согласию.

Напомним, Дыбленко впервые перешел в «Спартак» в 2015 году из «Атланта» и провел в составе красно-белых два сезона, после чего отправился за океан, где выступал в фарм-клубе «Нью-Джерси» – «Бинхэмтон Девилз».

Год назад Дыбленко вернулся в «Спартак» и в 55 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 10 (5+5) очков при показателе полезности «–5» и 66 минутах штрафа. Также на его счету две результативные передачи в шести матчах плей-офф.

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