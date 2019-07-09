Максим Третьяк перешел из ЦСКА в рижское «Динамо»

Как сообщает пресс-служба рижского клуба, вратарь подписал с клубом соглашение сроком на один год.
Напомним, что Третьяк переходил из ЦСКА в рижскую команду перед началом прошлого сезона, но по ходу регулярного чемпионата вернулся в московский клуб.
Добавим, что 22-летний голкипер входит в заявку ЦСКА в КХЛ с сезона-2013/14, но не сыграл за основную команду армейцев ни одной игры.
Голландские фанаты грозились ее убить. Наш человек на женском ЧМ-2019В 2003 году эта девушка сама играла на женском чемпионате мира по футболу за сборную России, теперь она отсудила матч за третье место ЧМ-2019среди женщин во Франции. Лука Джорджевич: Лунев еще не раз докажет, что он – топ-голкипер24-летний черногорский нападающий после двух ярких сезонов в аренде в «Арсенале», похоже, получит новый шанс в «Зените». Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Игра на раздевание: Бразилия победила Перу в финале Кубка АмерикиПентакампеоны обыграли в финале турнира сборную Перу и завоевали Кубок Америки – уже девятый в истории. Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году. Гусев не договорился с «Вегасом»: шанс для «Коламбуса»Российский форвард и клуб из столицы казино не пришли к соглашению. Кому это может быть выгодно? Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Инфантино против мафии, «белые слоны» ЧМ-2018 и маразм VAR. Анонс свежего ССФВо вторник, 9 июля появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА. Игорь Лебедев: Пиво точно появится на матчах РПЛ уже в сезоне-2019/20Известный политик и бывший кандидат в президенты РФС прокомментировал высказывания главы РПЛ Сергея Прядкина о судьбе пива на российских стадионах. Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать. Дюжина Палыча, тест для Семака, аргументы за VAR: выводы после СуперкубкаШесть выводов по матчу «Зенит» – «Локомотив», которым на динамовском стадионе в Петровском парке в субботу открылся российский сезон-2019/20. Матч звезд в Москве и обилие культовых дерби. Каким будет календарь КХЛКХЛ презентует календарь 11 июля, но некоторые детали известны уже сейчас. Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге. Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Переход Панарина в «Рейнджерс» – это ошибка. Там он не выиграет Кубок СтэнлиПанарин сделал неправильный выбор. Овечкин по-прежнему самый дорогой в НХЛ. Главные сделки этого летаПодводим первые итоги трансферного безумия-2019. С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал. Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019». Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок. Алексей Сафонов: История Сутормина напомнила, как загребал игроков хоккейный ЦСКАИзвестный футбольный агент прокомментировал главные трансферные новости и, конечно, самый обсуждаемый переход Алексея Сутормина – сначала из «Оренбурга» в «Рубин» и почти сразу же оттуда в «Зенит». В клубе Боброва первый иностранец. Мозякин только на четвертом местеВ этом году старейший символический Клуб отечественных бомбардиров имени Всеволода Боброва отмечает 40-летие. Надо же такому случиться: именно по итогам минувшего сезона в список суперснайперов вошел первый легионер – канадец Найджел Доус, преодолевший рубеж в 250 шайб. Александр Медведев: Чем больше Дзюба раздает интервью, тем лучшеБывший президент КХЛ, который с середины прошлого сезона занимает пост генерального директора «Зенита», рассказал о своем первом межсезонье в футболе. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.