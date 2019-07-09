Максим Третьяк перешел из ЦСКА в рижское «Динамо» - Советский спорт
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09 июля 2019 17:04Хоккей

Максим Третьяк перешел из ЦСКА в рижское «Динамо»

Голкипер ЦСКА Максим Третьяк перешел из в рижское «Динамо».

Как сообщает пресс-служба рижского клуба, вратарь подписал с клубом соглашение сроком на один год.

Напомним, что Третьяк переходил из ЦСКА в рижскую команду перед началом прошлого сезона, но по ходу регулярного чемпионата вернулся в московский клуб.

Добавим, что 22-летний голкипер входит в заявку ЦСКА в КХЛ с сезона-2013/14, но не сыграл за основную команду армейцев ни одной игры.

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