Максим Третьяк перешел из ЦСКА в рижское «Динамо» Голкипер ЦСКА Максим Третьяк перешел из в рижское «Динамо».

Как сообщает пресс-служба рижского клуба, вратарь подписал с клубом соглашение сроком на один год.

Напомним, что Третьяк переходил из ЦСКА в рижскую команду перед началом прошлого сезона, но по ходу регулярного чемпионата вернулся в московский клуб.

Добавим, что 22-летний голкипер входит в заявку ЦСКА в КХЛ с сезона-2013/14, но не сыграл за основную команду армейцев ни одной игры.