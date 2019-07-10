Попов вернулся из «Ак Барса» в «Трактор» - Советский спорт
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10 июля 2019 14:09ХоккейЛипкин Антон

Попов вернулся из «Ак Барса» в «Трактор»

Форвард провел три сезона в Казани.

Форвард Андрей Попов, выступавший за «Ак Барс», вернулся в «Трактор», сообщает официальный сайт челябинского клуба. 30-летний нападающий подписал с родным клубом контракт на один год.

Попов дебютировал в «Тракторе» в сезоне-2005/2006 и играл за команду до 2016 года, после чего перешел в «Ак Барс».

В 2018 году вместе с командой Попов стал обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне он провел 44 матча в регулярном чемпионате и набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «+3» и восьми минутах штрафа. Также он выходил на лед в двух матчах плей-офф.

«Андрей Попов – воспитанник «Трактора», всеми нами любимый игрок, который, в общем-то, всю жизнь защищал цвета черно-белых и снова, к нашему удовлетворению, возвращается в Челябинск», – заявил генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф.

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