ЦСКА объявил о продлении контракта со Светлаковым

Российский форвард Сергей Светлаков продолжит выступления за московский ЦСКА. Сегодня, 10 июля, нападающий продлил соглашение с армейцами до 2022 года.
В минувшем сезоне 23-летний хоккеист помог столичному клубу выиграть Кубок Гагарина.
В рамках КХЛ он провел 44 матча, забросил 8 шайб и отдал 7голевых передач при показателе полезности «+17» и 25 минутах штрафного времени. В плей-офф на его счету 18 матчей, 2 гола и шесть результативных передач.
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