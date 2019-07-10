Кудашов назначен главным тренером СКА

Как сообщает пресс-служба питерского клуба, главным тренером команды в сезоне 2019/20 станет Алексей Кудашов, который ранее отвечал за атакующие действия игроков.
«Должность главного тренера – высочайшая ответственность, тем более в таком клубе как СКА. Хотел бы поблагодарить руководство за доверие, впереди у нас много работы, чтобы его оправдать. Задачи поставлены самые высокие – в СКА других быть просто не может. В тренерском штабе у нас полное взаимопонимание, все осознают как свою личную, так и общую ответственность за результат.
Сейчас наша главная цель – грамотно подготовить команду к будущему сезону. Уверен, что проблем с адаптацией ни у кого не возникнет: в нашем коллективе все профессионалы своего дела. Сейчас нас ждет серьезный этап подготовки к сезону. И мы очень рады будем вновь увидеться с нашими болельщиками как на предсезонных турнирах, так и на играх чемпионата КХЛ. Без сомнения, СКА будет прилагать все усилия, чтобы радовать нашу аудиторию высокими результатами», - прокомментировал свое назначение Кудашов.
Отмечается, что организация и построение игры в зоне обороны останутся в ведении Анвара Гатиятулина. Также в тренерский штаб войдет Игорь Ефимов, который будет отвечать в том числе за непрерывный тренировочный процесс во время игр сборной страны. Илья Воробьев, который в прошлом сезоне работал на должности главного тренера, покидает СКА.
Ранее Федерация хоккея России (ФХР) сообщила о назначении Алексея Кудашова главным тренером национальной команды.
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