Геннадий Величкин: У нас было достаточно много пожеланий относительно расписания матчей Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал календарь КХЛ на сезон-2019/20.

Величкин отметил, что расписание стало ровней и удобней.

«У нас было достаточно много пожеланий относительно расписания матчей и многие из них Континентальная хоккейная лига услышала и учла», - сказал он.

Беспокоит вице-президента лишь то, что не все команды заканчивают чемпионат в один день. Следовательно, подготовка к плей-офф у одних будет проходить в течение двух дней, у других – четырех.

«Перед стартом кубковых игр это очень важно», — цитирует функционера пресс-служба КХЛ.