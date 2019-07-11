Геннадий Величкин: У нас было достаточно много пожеланий относительно расписания матчей

Величкин отметил, что расписание стало ровней и удобней.
«У нас было достаточно много пожеланий относительно расписания матчей и многие из них Континентальная хоккейная лига услышала и учла», - сказал он.
Беспокоит вице-президента лишь то, что не все команды заканчивают чемпионат в один день. Следовательно, подготовка к плей-офф у одних будет проходить в течение двух дней, у других – четырех.
«Перед стартом кубковых игр это очень важно», — цитирует функционера пресс-служба КХЛ.
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