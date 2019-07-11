Панарин сфотографировался с формой «Чеховских Медведей»

Таким образом был анонсирован матч за Суперкубок России между «Чеховскими Медведями» и «Спартаком».
Игра состоится 28 августа в Москве. Арена на данный момент еще не определена.
Аккаунт Федерации гандбола России пошутил об ожидании на игре форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, президента Украины Владимира Зеленского, президента РФ Владимира Путина и главу правительства Дмитрия Медведева.
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