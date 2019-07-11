Панарин сфотографировался с формой «Чеховских Медведей» - Советский спорт
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11 июля 2019 16:51ХоккейБратищева Полина

Панарин сфотографировался с формой «Чеховских Медведей»

Хоккеист «Рейнджерс», обладатель Кубка Гагарина 2015 года в составе СКА Артемий Панарин сделал фотографию с формой гандбольного клуба «Чеховские Медведи».

Таким образом был анонсирован матч за Суперкубок России между «Чеховскими Медведями» и «Спартаком».

Игра состоится 28 августа в Москве. Арена на данный момент еще не определена.

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