Панарин сфотографировался с формой «Чеховских Медведей»

Все модные, а «Краснодар» – волшебный. Новые формы клубов РПЛ Через два дня начинается сезон в РПЛ-2019/20 и многие клубы уже провели презентации новых комплектов форм.

Надежность и безупречная этика. Чем хорош новый тренер сборной Алексей Кудашов Виталий Славин – о назначении Алексея Кудашова главным тренером сборной России.

Осака, Тим, Циципас: кто из фаворитов уже покинул Уимблдон Первый круг Уимблдона принес много сенсаций – сразу несколько фаворитов оступились на старте турнира. «Советский спорт» собрал пятерку ярких звезд, которые проиграли в понедельник и вторник.

ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья Первые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.

Ноу криминалити, или Мутко возвращается Главный редактор «Советского спорта» поясняет, что стоит за решением о снятии «бана» с Мутко.

Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов «Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.

5500 долларов на ветер. За что наказали Медведева Россиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось? Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.

Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео) Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Определять чемпиона России в плей-офф: реально ли это Президент премьер-лиги Сергей Прядкин ушел от прямого ответа на вопрос, как в будущем увеличат количество матчей в РПЛ. Однако среди возможных вариантов был упомянут плей-офф. И это вовсе не утопия для России, если внимательно изучить мировую практику.

Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощь Российского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.