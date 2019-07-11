Президент ЦСКА: Если взвесить все «за» и «против», получился сбалансированный календарь Президент действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал календарь игр КХЛ на сезон 2019/20.

Президент ЦСКА отметил, что календарь получился интересным и удобным.

«Для ЦСКА все получилось достаточно комфортно, есть ряд спаренных матчей, например, с «Металлургом» и московским «Динамо»», - сказал он.

Есмантович заметил, что понимает трудности, стоящие перед лигой, в составлении расписания игр. Например, ЦСКА и «Спартак» играют на одной площадке, при этом там также проходят другие спортивно-развлекательные мероприятия, которые было необходимо распределить.

«Поэтому, если взвесить все «за» и «против», получился сбалансированный календарь», — цитирует Есмантовича пресс-служба КХЛ.